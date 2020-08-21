На римский клуб с предложением о трансфере нападающего вышел итальянский агент, имя которого не сообщается. По информации Metaratings, "Рома" не заинтересована в услугах 29-летнего нападающего.
Напомним, что ранее об интересе итальянской команды к Кокорину сообщил комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян. "Спартак" объявил о трансфере нападающего 2 августа. Контракт Кокорина с "красно-белыми" рассчитан на 3 года. Из-за травмы форвард пока не провёл ни одного матча в РПЛ за "Спартак".
Итальянский агент предложил Кокорина "Роме"
Фото: ФК "Спартак"
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