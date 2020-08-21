Сегодня вечером "Рубин" прилетел в Москву, где завтра сыграет с ЦСКА. Команду должен был встретить клубный автобус "армейцев", чтобы отвести в отель, но по прилету никого не было. Именно принимающая сторона должна обеспечить переезд гостевой команды.
Леонид Слуцкий был вынужден отправить игроков и тренеров в отель группам на такси. По словам представителей "Рубина", такого рода ситуация с ними случилась впервые. Автобус ЦСКА приехал только спустя час после прилета казанцев в Москву.
Источник: телеграм-канал журналиста Владислава Зимагулова.
"Рубин" перед матчем с ЦСКА добирался до отеля на такси
ЦСКА не предоставил "Рубину" автобус в Москве, из-за чего главный тренер казанцев Леонид Слуцкий повез команду в отель на такси.
Фото: ФК "Рубин"
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