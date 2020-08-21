Аксенов: приносим свои извинения "Рубину" и сожалеем о произошедшем

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов принес "Рубину" извинения за то, что казанцы сами добирались до отеля после приезда в Москву.
Фото: ФК "Рубин"
"Мы сожалеем, что произошел подобный инцидент. Весь клубный транспорт был на месте вовремя. Для команды гостей мы заказываем автобус у транспортной компании. Почему-то водитель выехал позже указанного нами времени и попал в пробку. Мы приносим свои извинения "Рубину" и сожалеем о произошедшем, но никакой подоплеки в этом искать не стоит", - цитирует Аксенова Sport24.

Напомним, клубам, cогласно регламенту чемпионата России, рекомендовано передвигаться на клубных автобусах, которые гостевой команде должна предоставлять принимающая сторона.

Матч между ЦСКА и "Рубином" пройдет 22 августа и начнется в 20:00 мск.

Армейцы после 3 туров имеют в активе 6 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице. "Рубин" занимает 13-е место, набрав всего 1 балл.

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Теги: Аксенов ЦСКА Рубин
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