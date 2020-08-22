Сообщается, что аргентинский клуб согласился продать 22-летнего хавбека ЦСКА. Ранее армейцы не хотели платить за игрока 8,5 млн евро, а теперь стороны пришли к согласию по сумме трансфера.
В текущем чемпионате Аргентины Карраскаль в составе "Ривер Плейт" провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Источник: TNT Sports
Источник: Карраскаль близок к переходу в ЦСКА
Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в России.
Фото: AS
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