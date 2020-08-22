"Сделка еще не завершена, переговоры продолжаются. ЦСКА еще не согласился заплатить те деньги, которые хочет получить "Ривер Плейт", но у меня есть ощущение, что сделка близка к завершению", - сказал де ла Пенья.
Ранее появилась информация, что ЦСКА и "Ривер Плейт" согласовали трансфер 22-летнего колумбийца.
В текущем чемпионате Аргентины Карраскаль в составе "Ривер Плейт" провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Sport24
Агент Карраскаля заявил, что сделка с ЦСКА близка к заключению
Агент полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля Давид де ла Пенья рассказал о переговорах с ЦСКА.
Фото: инстаграм Карраскаля
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