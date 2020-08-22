"Это будет сложный выезд. Во-первых, потому что матчи идут через два дня на третий - нужно хорошо восстановиться и успеть подготовиться. Во-вторых, игры в Туле в принципе всегда складываются непросто, а сейчас "Арсеналу" нужны очки, но мы приедем с мыслями только о победе", - приводит слова Шунина пресс-служба московского клуба.
Матч "Арсенал" - "Динамо" состоится 22 августа. Начало - в 17:30 мск.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, "Арсенал" - 14-й.
В текущем сезоне РПЛ 33-летний Шунин в составе "Динамо" провел три матча и мячей не пропускал.
Шунин заявил, что "Динамо" едет в Тулу за победой
Вратарь "Динамо" Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего поединка 4-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".
Фото: "Чемпионат"
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