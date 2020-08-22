"Конечно. Он ярко проявил себя, можно сказать, тащил нас в атаке. Если Игорь Акинфеев — легенда клуба, Марио Фернандес — наш теневой лидер, то Никола — футболист, который зачастую решает судьбу матчей. Полностью поддерживаю выбор наших болельщиков, признавших Влашича лучшим", - цитирует Гончаренко официальный сайт клуба.
Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года, перейдя на правах аренды из "Эвертона". В 2019 году армейский клуб выкупил права на футболиста.
В прошлом сезоне хорват провел 30 матчей в чемпионате России, в которых забил 12 голов и сделал 5 голевых передач.
ЦСКА после 3 туров занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Сегодня армейцы дома примет "Рубин". Матч начнется в 20:00 мск.
Гончаренко: согласен с выбором болельщиков, назвавших Влашича лучшим в сезоне. Можно сказать, тащил нас в атаке
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко согласен с выбором болельщиков, назвавших полузащитника Николу Влашича лучшим игроком прошлого сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
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