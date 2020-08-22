"Он один из тех моих друзей, которым я позвонил перед тем, как приехать сюда. Он сказал мне, что это хороший шаг для меня. Он отзывался исключительно хорошо о России и Москве. Главная цель для меня - расти здесь. Я думаю, в РПЛ я смогу хорошо прогрессировать в будущем. И также вместе с командой я хочу выиграть трофеи и квалифицироваться в Европу", - приводит слова Моро пресс-служба клуба.
Моро перешел в московский клуб из загребского "динамо". Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан сроком на 5 лет.
Хавбек дебютировал за "Динамо" в прошлом туре в матче с "Ростовом" (2:0), выйдя на поле на 69-й минуте.
В прошлом сезоне Моро провел 28 матчей в хорватском чемпионате и забил 2 гола.
Сегодня "Динамо" в 4-м туре чемпионата России на выезде сыграет с "Арсеналом". Матч начнется в 17:30 мск.
Моро рассказал, что советовался с Влашичем перед переходом в "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Никола Моро рассказал, что перед переходом в московский клуб советовался с футболистом ЦСКА Николой Влашичем.
Фото: ФК "Динамо"
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