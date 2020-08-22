"Урал" показал фото из раздевалки после победы над "Краснодаром" В матче 4-го тура РПЛ "Урал" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. ?#УралКраснодар pic.twitter.com/FupZRH8PEC— ФК Урал (@FCURAL) August 22, 2020 Отметим, что для подопечных Юрия Матвеева эта победа стал первой в новом чемпионате. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:27 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Урал Краснодар Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5