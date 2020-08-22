"Урал" показал фото из раздевалки после победы над "Краснодаром"

В матче 4-го тура РПЛ "Урал" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0.


Отметим, что для подопечных Юрия Матвеева эта победа стал первой в новом чемпионате.

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Теги: Урал Краснодар
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