33-летний Набабкин прошел медосмотр повреждения, которое игрок получил в матче против "Зенита". У защитника армейцев диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшее время Набабкин будет прооперирован, сообщает пресс-служба армейцев.
В текущем сезоне РПЛ Набабакин в составе ЦСКА провел три матча.
Набабкину предстоит операция
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин угодил в лазарет команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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