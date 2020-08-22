Краснодарская команда на выезде проиграла со счетом 0:1.
"Мы были ограничены в кадрах, не могли выпускать определенных ребят, которые были не готовы. В первом тайме мы уступили в желании победить, нельзя так играть с первых минут", - сказал Мусаев в эфире программы "Все на Матч!".
"Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
В следующем матче подопечные Мусаева примут на своем поле ЦСКА. Поединок состоится 26 августа.
Мусаев: "Краснодар" был ограничен в кадрах
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итог матча 4-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: РИА Новости
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