Талисман "Урала" призвал ВАР обратить внимание на его падение с мотоцикла

В микст-зоне после матча #УралКраснодар взяли комментарий нашего Шмеля по нашумевшему эпизоду с его падением:— ФК Урал (@FCURAL) August 22, 2020
- Я считаю, что ВАРу стоило обратить внимание на этот эпизод. Это был очевидный фол со стороны водителя мотоцикла! Хорошо, что все закончилось без травм, - заявил Шмель. pic.twitter.com/wwxZuJIEQo
Напомним, что Шмель упал с мотоцикла в перерыве матча 4-го тура РПЛ "Урал" - "Краснодар".
Екатеринбургская команда обыграла "быков" со счетом 1:0, добыв первую победу в новом сезоне.