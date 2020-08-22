Талисман "Урала" призвал ВАР обратить внимание на его падение с мотоцикла

В микст-зоне после матча #УралКраснодар взяли комментарий нашего Шмеля по нашумевшему эпизоду с его падением:



- Я считаю, что ВАРу стоило обратить внимание на этот эпизод. Это был очевидный фол со стороны водителя мотоцикла! Хорошо, что все закончилось без травм, - заявил Шмель. pic.twitter.com/wwxZuJIEQo