Встреча завершилась со счетом 4:1.
"Игра понравилась. Играли активно с первых минут. В концовке действовали не так активно, пропустили гол. Хотели сыграть на ноль. Но победили заслуженно, с чем всех и поздравляю", - цитирует Семака Sport24.ru.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков после 4 туров.
26 августа в 5-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с "Динамо".
Семак: победили заслуженно, с чем всех и поздравляю
Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Тамбовом" в 4-м туре чемпионата России.
Фото: РИА "Новости"
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