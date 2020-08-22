"Зенит" в 4-м туре чемпионата России обыграл "Тамбов" со счетом 4:1. Один из голов петербургской команды забил Дуглас Сантос.
"Долгожданный мяч, конечно, все рады за Дугласа, поскольку он очень полезно действует для команды, выполняет огромный объем работы. И свой кусочек славы давно заслужил", - цитирует Семака "Матч ТВ".
"Зенит" в 4 турах набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
Семак: Сантос свой кусочек славы давно заслужил
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о защитнике команды Дугласе Сантосе.
Фото: ФК "Зенит"
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