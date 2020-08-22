Встреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1. У армейцев единственный мяч забил Никола Влашич. В составе "Рубина" отличились Солтмурад Бакаев и Макаров.
"Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надёжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдёт строительство позиционной атаки", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
ЦСКА после 4 туров идет на 7-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 6 баллов. "Рубин" с 4 очками занимает 11-е место.
Гончаренко - о матче с "Рубином": если ты не забиваешь, то жди обратного
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!