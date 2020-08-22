Встреча завершилась со счетом 2:1.
"Первый тайм прошёл с преимуществом ЦСКА. Больше действовали на контратаках. Во втором тайме понимали, что у нас есть лишние сутки восстановления. Второй тайм прошёл в равной борьбе, стали проводить позиционные атаки. В конце игры сработал футбольный закон, когда Дюпин сделал суперсейв, а мы сумели забить", - приводит слова Слуцкого "Чемпионат".
"Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 4 очка.
В следующем туре команда Слуцкого на своем поле примет "Уфу". Матч пройдет 26 августа и начнется в 18:30 мск.
Слуцкий: во втором тайме понимали, что у нас есть лишние сутки восстановления
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о победе над ЦСКА в 4-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
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