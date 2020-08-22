"Надеемся, автобус будет, но знаем, как такси пользоваться!" - приводит слова специалиста Sport24.
Напомним, вчера "Рубин" прибыл в Москву, но водитель автобуса ЦСКА опоздал на час, из-за чего казанский клуб на такси добирался до отеля. В ЦСКА позже принесли "Рубину" извинения.
"Рубин" обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
Слуцкий: надеемся, автобус будет
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после матча с ЦСКА выразил надежду, что московский клуб предоставит казанцам автобус до аэропорта.
Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ
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