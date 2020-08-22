Встреча завершилась победой казанской команды со счетом 2:1.
"Игра была хорошая, ЦСКА - сложный соперник, команда сыграла на пятерку с плюсом. Мы дотерпели в обороне, очень много положительных эмоций. В концовке пришлось кровь из носу спасать момент. Слуцкий поблагодарил за решающий сэйв", - сказал Дюпин в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Рубин" добыл первую победу в новом сезоне и переместился на 11-е место в турнирной таблице.
В следующем туре казанская команда сыграет с "Уфой". Матч состоится 26 августа.
Дюпин: Слуцкий поблагодарил за решающий сэйв
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин подвел итог матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: БИЗНЕС Online
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