Московский клуб готов предложить за трансфер 20-летнего хавбека 6 млн евро и 20% с будущей продажи. Однако "Аргентинос Хуниорс" хочет получить не менее 10 млн евро.
В прошлом чемпионате Аргентины Фаусто Вера провел 14 матчей и забил 1 мяч.
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
ЦСКА готов приобрести Фаусто Веру за 6 млн евро
Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера интересен ЦСКА.
Фото: instagram.com
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