ЦСКА готов приобрести Фаусто Веру за 6 млн евро

Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера интересен ЦСКА

Фото: instagram.com

Московский клуб готов предложить за трансфер 20-летнего хавбека 6 млн евро и 20% с будущей продажи. Однако "Аргентинос Хуниорс" хочет получить не менее 10 млн евро.



В прошлом чемпионате Аргентины Фаусто Вера провел 14 матчей и забил 1 мяч.



Источник: твиттер журналиста Николо Скиры