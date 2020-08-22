"Я невероятно счастлив. Я здесь уже год и всё это время искал возможность забить свой дебютный мяч, очень ждал этого. Знаю, что всему свое время - и теперь мое время пришло", - цитирует Сантоса пресс-служба петербургского клуба.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Дуглас Сантос в составе петербургской команды провел 4 матча и забил 1 мяч.
Дуглас Сантос: год ждал дебютного мяча в составе "Зенита"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос поделился эмоциями после поединка 4-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (4:1).
Фото: ФК "Зенит"
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