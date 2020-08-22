"Сначала Кварацхелию отдали в "Локомотив" бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Потом его хотели ещё на год оставить на тех же условиях - лишь бы работал с Семиным. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Лосюк: предложил подписать новый контракт за спиной Семина и агентов. Хвича отказался и услышал: "Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было", - сказал Тищенко в интервью "Матч ТВ".
19-летний Кварацхелия перешел в "Локомотив" из "Рустави" зимой 2019 года. Всего за железнодорожников полузащитник провел 7 матчей и забил 1 мяч.
Летом прошлого года грузинский хавбек подписал контракт с "Рубином" до 2024 года. В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия в составе казанской команды провел 4 матча.
В 4-м туре РПЛ "Рубин" на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:1. В следующем матче казанская команда на своем поле сыграет с "Уфой". Встреча состоится 26 августа.
Экс-селекционер "Локомотива": в клубе Кварацхелии заявили: "Бери сумку, и чтоб утром тебя не было"
Бывший селекционер "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!