"На дерби всегда особый настрой, такая ситуация во всех клубах, но только в "Спартаке". Безусловно, мы на каждый матч выходим против любого соперника, чтобы победить, но победа в дерби имеет особый вкус. Это всегда вдвойне приятно, поэтому и настрой соответствующий", - сказал Айртон клубной пресс-службе.
Матч "Спартак" - "Локомотив" пройдет сегодня, 23 августа. Начало - в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ Айртон в составе красно-белых провел три матча.
Айртон: победа в дерби имеет особый вкус, поэтому и настрой соответствующий
Защитник "Спартака" Айртон поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: РИА Новости
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