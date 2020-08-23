Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1. Для наставник петербургской команды Сергея Семака эта победа стала 62-й во главе "Зенита". По этому показателю российский специалист сравнялся с португальцем Андре Виллаш-Боашем, который руководил клубом с 2014 по 2016 год. Семак опередил Мирчу Луческу по проценту набранных очков и стал единоличным лидером среди всех тренеров "Зенита".
"Зенит" после 4 туров имеет в активе 12 очков и лидирует в турнирной таблице.
История "Зенита"
Семак - лидер среди тренеров "Зенита" по проценту набранных очков
В 4-м туре чемпионата России "Зенит" разгромил "Тамбов".
Фото: ФК "Зенит"
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