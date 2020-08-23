Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:1.
В составе "быков" в игре впервые в матче чемпионата России вышло четыре воспитанника Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Максим Кутовой.
"Краснодар" после 4 туров имеет в активе 6 баллов и идет на 7-й строчке в турнирной таблице.
ФК "Краснодар"
"Краснодар" обновил клубный рекорд по числу воспитанников в стартовом составе
В матче 4-го тура РПЛ "Краснодар" проиграл "Уралу".
Фото: © РИА Новости
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