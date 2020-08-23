"Я считаю, наверное "Спартак" должен выиграть, он играет у себя дома. Конечно, при Тедеско улучшения есть определённые, но это не касается последней игры с "Уфой", до этого были неплохие матчи", - цитирует Тихонова РБК-Спорт.
Встреча между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.
Команда Доменико Тедеско после 3 туров имеет в активе 5 очков и идет на 8-м месте в турнирной таблице. "Локомотив", набрав 7 баллов, занимает 3-ю строчку.
Тихонов: "Спартак" должен выиграть у "Локомотива"
Бывший футболист и тренер "Спартака" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча красно-белых с "Локомотивом".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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