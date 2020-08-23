Московский клуб не смог договориться с "Ривер Плейт" о переходе в это трансферное окно. Отмечается, что 22-летний Карраскаль был заинтересован в переходе в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал переход колумбийского полузащитника.
В текущем чемпионате Аргентины Карраскаль в составе "Ривер Плейт" провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Metaratings.ru
Источник: ЦСКА не договорился о трансфере Карраскаля
Полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль, скорее всего, не будет в ЦСКА.
Фото: инстаграм Карраскаля
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