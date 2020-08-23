Встреча завершилась поражением "Уфы" со счетом 0:1. Команда Вадима Евсеева с 40-й минуты играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.
"То, как работал Вилков - отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче "Спартак" - "Сочи". Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра", - сказал Мурзагулов.
Напомним, что матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры его отстранили от судейства.
"Уфа" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.
В следующем матче "Уфа" на выезде сыграет с "Рубином". Поединок состоится 26 августа.
Источник: "СЭ"
В "Уфе" заявили о возможности сняться с чемпионата
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов остался недоволен работой арбитра Михаила Вилкова в матче с "Ростовом".
Фото: ФК "Уфа"
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