"Есть люди, которые оценивают работу судей. Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему. Я отвечаю за команду и футболистов. Судейские дела уже прерогатива этого человека. Ничего не могу прокомментировать", - сказал Евсеев.
Матч завершился поражением "Уфы" со счетом 0:1. На 40-й минуте был удален полузащитник "Уфы" Вячеслав Кротов.
После игры с "Ростовом" появилась информация, что в "Уфе" рассмотрят вопрос о возможном снятии клуба с чемпионата.
Источник: "Горобзор"
Евсеев: все вопросы по судейству к Кашшаи, я отвечаю за команду
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал судейство в матче 4-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Фото: ФК "Уфа"
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