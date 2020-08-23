24-летний хавбек получил травму и на 35-й минуте был заменен на Дмитрия Рыбчинского.
Алексей Миранчук покидал поле, держась за заднюю поверхность бедра.
Напомним, что Дмитрий Баринов также получил травму в этом матче и был заменен.
Алексей Миранчук получил травму в матче со "Спартаком" и был заменен
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук досрочно покинул поле в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
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