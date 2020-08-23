Алексей Миранчук получил травму в матче со "Спартаком" и был заменен

Полузащитник " Локомотива " Алексей Миранчук досрочно покинул поле в матче 4-го тура РПЛ со " Спартаком ".

Фото: ФК "Локомотив"

24-летний хавбек получил травму и на 35-й минуте был заменен на Дмитрия Рыбчинского.



Алексей Миранчук покидал поле, держась за заднюю поверхность бедра.



Напомним, что Дмитрий Баринов также получил травму в этом матче и был заменен.