"Сегодня травмировались Баринов и Леша Миранчук, в конце повреждение получил Смолов. Пока не знаю, на какой срок выбыли травмированные, но мы их поддерживаем. Что касается травмы Баринова, то на первый взгляд, ничего хорошего.
У нас были моменты, чтобы закончить матч, но мы не забили. У "Спартака" было больше энергии. В первом тайме мы открыли счет. "Спартак" атаковал, но ничего особенного не создал. Во втором тайме игра стала более открытой. Шла до гола. "Спартак" забил и выиграл матч", - цитирует Николича пресс-служба "железнодорожников".
Напомним, что встреча завершилась волевой победой "Спартака" (2:1). Счёт в матче открыл защитник "Локомотива" Мурило в дебюте встречи. Во втором тайме Ларссон после передачи Умярова отыграл мяч для спартаковцев. На 81-ой минуте вышедший на замену нападающий Александр Соболев установил окончательный результат матча.
Николич: игра во втором тайме шла до гола. "Спартак" забил и выиграл матч
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвёл итоги матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
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