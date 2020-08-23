"Рома"? Давайте здесь без комментариев. Я сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле", - цитирует Кокорина "Спорт-экспресс".
Напомним, что ранее комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян заявил об интересе "Ромы" к нападающему "Спартака". На данный момент Кокорин восстанавливается от травмы и ждёт дебюта за "Спартак" в чемпионате России. Следующая игра "красно-белых" состоится 26 августа. Москвичи поеду в гости к "Ротору".
Кокорин отреагировал на вопрос об интересе "Ромы"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин оставил без комментариев информацию об интересе со стороны "Ромы".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!