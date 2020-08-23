"С каждым днём чувствую себя лучше, поэтому, надеюсь, в ближайшее время появлюсь с ребятами. Планировал уже сыграть, но не стали рисковать", - передаёт слова нападающего Sport24.
Напомним, что Кокорин перешёл в "Спартак" в августе 2020 года, но из-за травмы всё ещё не смог дебютировать в новом клубе. Вчера форвард уже тренировался в общей группе. Следующий матч красно-белые проведут на выезде 26 августа против "Ротора". Встреча начнётся в 18:30 по Москве, игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Кокорин: надеюсь появиться на поле в ближайшее время
Фото: ФК "Спартак"
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