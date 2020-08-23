"У нас был план и мы его придерживались. Забили и выиграли — это главное. Было видно, что мы владели мячом, не получалось подходить к воротам как хотелось. Во втором тайме прибавили и начали действовать быстрее.
Нет никакой злости, я был в "Локомотиве" 10 лет, но не сложилось. Они для меня принципиальный соперник, чтобы доказать им, что я не такой уж и плохой футболист", - цитирует Джикию "Чемпионат".
Напомним, что матч завершился победой "Спартака" со счётом 2:1. По ходу встречи "красно-белые" уступали после гола защитника "Локо" Мурило, однако во втором тайме голы Ларссона и Соболева принесли победу спартаковцам в первом в новом сезоне московском дерби.
Джикия: "Локомотив" для меня принципиальный соперник. Доказываю, что я не такой уж и плохой футболист
Капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия прокомментировал игру против "Локомотива" в рамках 4-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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