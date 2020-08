ФК "Сочи" почтил память жертв бомбардировки Сталинграда (видео)

View this post on Instagram

В воскресенье, 23 августа, в День памяти и скорби по жертвам массированной бомбардировки Сталинграда, игроки, тренеры и персонал футбольного клуба «Сочи» посетили Мамаев курган. Небольшая экскурсия закончилась возложением цветов у вечного огня в память о жертвах тех событий. «Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. Мы чтим историю и считаем важным помнить о событиях тех лет сегодня», – так прокомментировал посещение мемориала генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.