ФК "Сочи" почтил память жертв бомбардировки Сталинграда (видео)

Футбольный клуб "Сочи" в День памяти и скорби по жертвам массированной бомбардировки Сталинграда почтил память жертв на Мамаевом кургане.
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В воскресенье, 23 августа, в День памяти и скорби по жертвам массированной бомбардировки Сталинграда, игроки, тренеры и персонал футбольного клуба «Сочи» посетили Мамаев курган. Небольшая экскурсия закончилась возложением цветов у вечного огня в память о жертвах тех событий. «Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. Мы чтим историю и считаем важным помнить о событиях тех лет сегодня», – так прокомментировал посещение мемориала генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

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Напомним, что во время Сталинградской битвы на Мамаевом кургане с сентября 1942 года по январь 1943 года происходили ожесточенные бои, которые унесли тысячи людских жизней.

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Теги: Сочи
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