"Я это все читаю, как и вы. Мне никто не звонил, не писал. Я пока не думал об уходе из "Спартака, даже не представляю, что сейчас могу покинуть клуб", - сказал Джикия.
В матче 4-го тура РПЛ "Спартак" на своем поле обыграл "Локомотив" со счетом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице.
26-летний Джикия в этом сезоне в составе красно-белых провел 4 матча.
Источник: Sport24
Джикия отреагировал на слухи об интересе "Наполи"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал информацию об интересе "Наполи" к своей персоне.
Фото: Sportbox
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