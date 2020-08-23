В матче 4-го тура РПЛ "Уфа" на своем поле проиграла "Ростову" со счетом 0:1. На 40-й минуте в составе хозяев был удален Вячеслав Кротов, а после игры появилась информация о возможном снятии "Уфы" с чемпионата.
"Я сказал, что если будут продолжаться судейские проблемы, то мы будем думать о снятии с чемпионата. Конечно, это крайняя мера, надеюсь, до нее не дойдет. Надеюсь, что нас услышат и проблема с судейством будет решена не только в контексте "Спартака" и "Зенита", а в контексте всех команд лиги", - сказал Мурзагулов.
"Уфа" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.
В следующем туре подопечные Вадима Евсеева сыграют на выезде с "Рубином". Поединок пройдет 26 августа.
Источник: Р-Спорт
Мурзагулов: снятие "Уфы" с чемпионата? Надеюсь, до этого не дойдет
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном снятии клуба с чемпионата.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!