Ранее функционер пригрозил снятием команды с чемпионата. Мурзагулов остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче 4-го тура РПЛ с "Ростовом". Южане победили со счётом 1:0, а "Уфа" играла в меньшинстве с конца первого тайма.
Также Мурзагулов потребовал, чтобы Вилкова проверили на полиграфе.
"Слова главы "Уфы" — это однозначно перебор. Никакого полиграфа Вилков точно проходить не будет! Не вижу для этого никаких оснований. Считаю, такие заявления делаются на эмоциях. При этом они безответственны! Ведь клуб — это и болельщики, и люди, которые переживают за команду. И говорить про снятие… Безответственно", - цитирует Хачатурянца "Спорт-Экспресс".
Также Хачатурянц заявил, что обсудит высказывания Мурзагулова с членами комитета по этике РФС.
Хачатурянц: слова главы "Уфы" - однозначно перебор, никакого полиграфа Вилков проходить не будет!
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц раскритикуовал председателя совета директоров "Уфы" Ростислава Мурзагулова.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!