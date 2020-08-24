Игроков в сборную отбирали на основе выставленных баллов, которые высчитываются за технико-тактические действия. Наиболее высокую оценку (9,5 балла) получил форвард "Арсенала" Даниил Лесовой, он стал автором дубля в матче с "Динамо".
Вратарь: Илья Помазун ("Урал", 8,0 балла).
Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит", 7,7 балла), Максим Осипенко ("Ростов", 8,1 балла), Александр Пуцко ("Ахмат", 7,8 балла), Дуглас Сантос ("Зенит", 8,5 балла).
Полузащитники: Роман Зобнин ("Спартак", 7,8 балла), Никита Бурмистров ("Сочи", 9,1 балла), Оливер Абильгор ("Рубин", 8,4 балла), Малком ("Зенит", 7,9 балла).
Нападающие: Сердар Азмун ("Зенит", 8,1 балла), Даниил Лесовой ("Арсенал", 9,5 балла).
Сервис WhoScored представил символическую сборную 4-го тура РПЛ
Статистический портал WhoScored обнародовал символическую сборную 4-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
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