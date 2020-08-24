Сегодня будет проходить заседание КДК. На нём будет рассмотрено поведение болельщиков во время матча 4-го тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив".
Фанаты хозяев по ходу встречи оскорбляли голкипера "Локо" Гильерме на расовой почве. Теперь "Спартак" останется без активной поддержки в матче 5-го тура РПЛ с "Арсеналом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Встреча "Спартака" и "Локомотива" закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
"Спартаку" закроют фанатскую трибуну из-за расизма в адрес Гильерме
КДК РФС примет решение закрыть фанатскую трибуну "Спартака" на следующий матч РПЛ.
Фото: ТАСС
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