Ал. Миранчук поддержал Баринова, который пропустит не менее полугода
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поддержал своего одноклубника Дмитрия Баринова.
Оба футболиста получили травмы в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2). Но если Миранчук вернётся на поле уже в сентябре, то Баринову предстоит лечь на операцию. Ранее пресс-служба москвичей сообщила, что Баринов порвал крестообразные связки колена.
"Поправляйся скорее! Зная тебя, не возникает никаких сомнений, что ты вернёшься сильнее! Мы рядом", — написал Миранчук в сториз, выложив фото Баринова.
Баринов травмировал колено ещё в начале встречи. Он сумел провести на поле ещё несколько минут, но затем его увезли на электрокаре. Позже Баринов появился на костылях.
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