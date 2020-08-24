Красно-белые победили со счётом 2:1, хотя в начале встречи и оказались в роли догоняющих.
"Локомотив" потерпел первое поражение в РПЛ с тех пор, как команду возглавил Марко Николич. "Спартак" благодаря этой победе переместился на второе место в турнирной таблице лиги.
"Спартак" провёл неплохой матч, "Локомотив" был на хорошем уровне только первые 20-25 минут, а затем они стали уступать сопернику: были медленнее, много теряли мяч. Красно-белые часто играли на опережение и перехватывали мяч", - цитирует Рахимова Sport24.
Ранее Рахимов некоторое время возглавлял "Локомотив". Николич в московском клубе сменил Юрия Сёмина, у него закончился контракт с "железнодорожниками".
Рахимов: "Локомотив" в матче со "Спартаком" был на хорошем уровне только первые 20-25 минут
Известный российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о результате матча 4-го тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив".
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