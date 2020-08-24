О наказании рассказал глава комитета Артур Григорьянц. В заседании приняли участие представители футбольного клуба "Спартак", представитель офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. В результате собрания было установлено, что выкрики в адрес Гильерме доносились с трибуны В, поэтому КДК РФС принял решение на следующий домашний матч, против "Арсенала", запретить допуск на эту трибуну и оштрафовать "Спартак" на 300 тысяч рублей.
Напомним, что матч "Спартака" и "Локомотива" завершился победой "красно-белых" со счётом 2:1.
КДК закрыл фанатскую трибуну "Спартака" на матч с "Арсеналом" за расистские выкрики в адрес Гильерме
КДК РФС принял решение закрыть фанатский сектор "Спартака" на один матч за расистские выкрики в адрес голкипера "Локомотива" Гильерме.
Фото: ФК "Спартак"
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