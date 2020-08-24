Краснодарский клуб подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС на 11 ошибочных судейских решений. В частности, "Краснодару" осталось непонятным решение Турбина не назначать пенальти в ворота "Урала" на 88-й минуте встречи.
Напомним, что матч "Урал" - "Краснодар" закончился победой хозяев со счётом 1:0. Голом в составе екатеринбургского клуба отметился полузащитник Вячеслав Подберёзкин на 3-й минуте игры.
Источник: "Чемпионат"
"Краснодар" оспорил 11 судейских решений в матче против "Урала"
"Краснодар" остался недоволен работой судьи Евгения Турбина в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала".
Фото: РФС
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