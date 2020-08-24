По федеральному каналу можно будет посмотреть матчи "Арсенал" - "Химки", "Локомотив" - "Ахмат" и "Динамо" - "Зенит". Центральную встречу тура между "Краснодаром" и ЦСКА покажет "Матч Премьер".
Напомним, что встречи 5-го тура РПЛ пройдут 25 и 26 августа. Откроет программу матч "Тамбов" - "Сочи".
"Матч ТВ" покажет 3 матча 5-го тура чемпионата России
Стало известно, какие игры 5-го тура Российской Премьер-Лиги покажет "Матч ТВ".
Фото: "Матч ТВ"
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