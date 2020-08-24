- Сёмин был отличным тренером, жёстким, мотиватором, особенным человеком. Он постоянно кричал на меня на русском, но я не понимал ни слова. Возможно, он видел во мне что-то, чего не видел даже я сам, и ждал, что я буду забивать по 50 голов за сезон, - цитирует Обиору пресс-служба "железнодорожников".
Нигерийский форвард выступал за "Локомотив" с 2001 по 2005 год. В составе "железнодорожников" Обиора провел 62 игры в чемпионате России и забил 20 голов.
Джеймс также забивал в ворота мадридского "Реала" на Сантьяго Бернабеу в Лиге чемпионов. За время пребывания в московском клубе ему удалось выиграть два чемпионства и Кубок России.
Экс-форвард "Локо" Обиора: Семин постоянно кричал. Может ждал, что я буду забивать по 50 голов
Экс-нападающий "Локомотива" Джеймс Обиора поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере красно-зеленых Юрии Семине.
Фото: ФК "Локомотив"
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