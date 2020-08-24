Новые регуляторы будут действовать в сентябре, так как пандемия коронавируса еще не позволят полностью отказаться от мер предосторожности.
Клубы имеют право не отпускать игрока в сборную, если установлен обязательный карантин от пяти дней при прибытии на место базирования клуба или сборной, если есть отграничения на въезд или выезд, а также если игрокам или командам не предоставлены специальные правила от принимающей стороны.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит сыграть два матча в рамках Лиги наций. 3 сентября подопечные Черчесова встретятся с Сербией, 6 числа - игра с Венгрией.
В 2020 году должен был пройти чемпионат Европы, однако он был перенесен на 2021 год также из-за пандемии. Планировалось, что турнир состоится этим летом в 11 городах Европы. Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Финляндией и Данией.
Источник: ФИФА
ФИФА временно изменила правила отъезда футболистов в сборные
ФИФА временно установила новые правила отъезда футболистов в национальные команды.
Фото: AFP
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