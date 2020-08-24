"Нельзя делить команды на аутсайдеров. "Ротор" - хорошая команда, они не зря попали в РПЛ, соперника надо уважать. В первую очередь, нужно уважение к сопернику. Они хотят доказать, что способны играть на высоком уровне, поэтому настрой у нас стопроцентный", - цитирует Газизова Sport24.
Матч между "Ротором" и "Спартаком" пройдет в Волгограде 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
"Спартак" после 4 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 8 очков. "Ротор" в 4 матчах набрал всего 1 балл и идет на последней строчке.
Газизов: "Ротор" - хорошая команда, соперника надо уважать
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России с "Ротором".
Фото: "Чемпионат"
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