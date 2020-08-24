Он будет посвящен разъяснению правил игры, в том числе, изменений, которые вступили в силу с этого сезона, а также работы видеопомощника арбитра (VAR).
— Компетенции комментатора не всегда хватает, чтобы оценивать действия арбитра. Это абсолютно нормально, потому что никто из них не является профессиональным судьей, — рассказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Источник: telegram-канал Российского футбольного союза
Судейский комитет РФС проведет семинар для комментаторов
Комментаторы и эксперты телеканала "Матч ТВ" пройдут обучающий семинар от РФС.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!