Судейский комитет РФС проведет семинар для комментаторов

Комментаторы и эксперты телеканала "Матч ТВ" пройдут обучающий семинар от РФС.

Фото: РФС

Он будет посвящен разъяснению правил игры, в том числе, изменений, которые вступили в силу с этого сезона, а также работы видеопомощника арбитра (VAR).



— Компетенции комментатора не всегда хватает, чтобы оценивать действия арбитра. Это абсолютно нормально, потому что никто из них не является профессиональным судьей, — рассказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.



Источник: telegram-канал Российского футбольного союза