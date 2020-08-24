— Я еще раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость своих футболистов! Мы его кандидатуру не рассматриваем, — заявил Медведев.
Напомним, об интересе к трансферу 31-летнего аргентинца со стороны "сине-бело-голубых" сообщили в Il Messaggero.
Пасторе выступает за "Рому" с лета 2018 года, перейдя из "ПСЖ" за 24,7 млн евро. В нынешнее время его стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 8 млн евро.
В минувшем сезоне аргентинец отыграл 11 матчей в Серии А, отдав одну голевую передачу. На его счету также четыре матча в Лиге Европы и одна голевая передача.
Источник: Sport24.
В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Пасторе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новость об интересе клуба к полузащитнику "Ромы" Хавьеру Пасторе.
Фото: Getty Images
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