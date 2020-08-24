— Восстановление Ильзата идет хорошо. В конце августа он уедет в Германию на осмотр. По итогам осмотра, в принципе, к середине сентября сможет начать тренировки в общей группе. Думаю, где-то в 20-х числа сентября он уже может быть включен в заявку на матчи ЦСКА, — рассказал Гегечкори.
Напомним, 2 июня Ахметову провели артроскопию на левом плечевом суставе. Последний раз футболист появлялся на поле в матче 21-го тура чемпионата России 2019/2020 с "Ростовом" (2:3) 9 марта, где на 20 минуте получил красную карточку и был удалён с поля.
Всего в прошлом розыгрыше Тинькофф РПЛ полузащитник провёл 21 матч, забил два гола, получил три жёлтых и одну красную карточки.
Источник: Sport24.
Агент Ахметова рассказал, когда футболист сможет сыграть за ЦСКА
Ираклий Гегечкори, агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
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